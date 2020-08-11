İran'ın Yezd eyaletinde Kovid-19 nedeniyle iş yerleri 3 günlüğüne kapatıldı

İran'ın Yezd eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle temel ihtiyaç malzemeleri satan dükkanlar dışındaki tüm iş yerlerinin 3 günlüğüne kapatılmasına karar verildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Korona ile Mücadele Merkezi, Yezd eyaletinde salgının durumunu göz önüne alarak iş yerlerinin çarşamba, perşembe ve cuma günü faaliyetlerine ara vermesini kararlaştırdı.

Eczane, fırın, market, kasap ve akaryakıt istasyonları gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri satan iş yerlerinin kapsam dışında tutulduğu belirtildi.

Söz konusu kararın salgının durumuna göre uzatılabileceği kaydedildi.

Yezd eyaleti, İran'da Kovid-19 vakalarının en yoğun olarak tanımlandığı "kırmızı bölgeler" arasında yer alıyor.

Eyaletteki hastanelerde şu an 273 Kovid-19'lu hasta bulunduğu ve bunların 68'inin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenilirken, bugüne kadar toplam 7 bin 769 kişinin yatarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Eyalette şimdiye kadar kaç kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ise açıklanmadı.

Kovid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede bugün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 800'e, vaka sayısı da 331 bin 189'a ulaştı.