Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Lübnan'daki patlamayla ilgili son dakika açıklaması yapıldı!

'daki patlamayla ilgili son dakika açıklaması yapıldı!

'ın başkenti 'ta limanda meydana gelen şiddetli patlamayla ilgili son dakika bilgisi paylaşıldı. Lübnan Yüksek Afet Konseyi Başkanı Muhammed Hayr, Beyrut Limanı'ndaki sonucu 50'si tarihi 8 bin binada hasar oluştuğunu söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 16:34 Son Güncelleme: 11.8.2020 16:38 ABONE OL
Lübnan'daki patlamayla ilgili son dakika açıklaması yapıldı!

Yüksek Afet Konseyi Başkanı Muhammed Hayr, Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamayla alakalı açıklama yaptı. Hayr, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan felaketin kentteki yapılara verdiği zarar hakkında AA muhabirine konuştu.

Lübnan'daki patlamayla ilgili son dakika açıklaması yapıldı!

"Başkentteki patlamada 50'si tarihi olmak üzere 8 bin bina hasar gördü." diyen Hayr, hasar tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ifade etti. Başbakanlığa bağlı Yüksek Afet Konseyi Başkanı Hayr, binalardaki hasarın boyutunun Limanı'na yakınlıkları ölçüsünde değiştiğini dile getirdi.

Lübnan'daki patlamayla ilgili son dakika açıklaması yapıldı!

- BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lübnan'daki patlamayla ilgili son dakika açıklaması yapıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA