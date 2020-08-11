Lukaşenko kazandı Belarus karıştı

Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun resmi sandık çıkış anketlerine göre seçimi büyük bir farkla kazanması sonrası ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi. İçişleri Bakanlığı toplam 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Lukaşenko, protestoların ardından Ukrayna'daki 'Maydan protestoları' gibi olaylara izin vermeyeceklerini, ülkeyi parçalama girişimlerine gerektiği gibi yanıt verileceğini ifade etti. Avrupa Birliği, seçimlerinden sonra düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesine tepki gösterdi.Devlet yayın organı MIR'ın açıkladığı sandık çıkış anketine göre, Lukaşenko oyların yüzde 79,7'sini alarak yeniden devlet başkanı seçildi.