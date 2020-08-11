Son dakika: Fransa'dan Doğu Akdeniz'de provokasyon! Çaresiz kalan rumlara yardıma koştular...

Son dakika haberi... Birkaç gün Baf'ta kalacak Fransız uçakları, Doğu Akdeniz'de, Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge içerisinde devriye görevi gerçekleştirecek ve Fransa'nın bölgedeki deniz kuvvetleriyle iş birliği yapacak.
Eylül ayında Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) arasında hava tatbikatı yapılması planlanırken, bu tatbikata başka ülkelerin de katılabileceği ifade ediliyor.
Rum basınında 6 Ağustos'ta yer alan haberlerde, Fransa ile Kıbrıs Rum kesimi arasında 2017'de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ay başında yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
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Fransa ve GKRY özellikle Doğu Akdeniz'de birçok alanda ortak faaliyetlerde bulunurken, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karşıtı ittifakların da başını çekiyor.