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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Fransa'dan Doğu Akdeniz'de provokasyon! Çaresiz kalan Rumlara yardıma koştular...

: 'dan 'de provokasyon! Çaresiz kalan Rumlara yardıma koştular...

haberi: Türkiye'nin 'deki hamleleri ile çaresiz kalan Rumların yardımına koştu. Politis gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasında 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren savunma iş birliği anlaşması kapsamında, Fransa Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş ve 1 nakliye uçağı Baf'ta yer alan Andreas Papandreu Hava Üssüne indi.

AA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 16:51 Son Güncelleme: 11.8.2020 16:59 ABONE OL
Son dakika: Fransa'dan Doğu Akdeniz'de provokasyon! Çaresiz kalan rumlara yardıma koştular...

haberi... Birkaç gün Baf'ta kalacak Fransız uçakları, 'de, Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge içerisinde devriye görevi gerçekleştirecek ve 'nın bölgedeki deniz kuvvetleriyle iş birliği yapacak.

Eylül ayında Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) arasında hava tatbikatı yapılması planlanırken, bu tatbikata başka ülkelerin de katılabileceği ifade ediliyor.

Son dakika: Fransa'dan Doğu Akdeniz'de provokasyon! Çaresiz kalan rumlara yardıma koştular...

Rum basınında 6 Ağustos'ta yer alan haberlerde, ile Kıbrıs Rum kesimi arasında 2017'de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ay başında yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

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Son dakika: Fransa'dan Doğu Akdeniz'de provokasyon! Çaresiz kalan rumlara yardıma koştular...

Fransa ve GKRY özellikle Doğu Akdeniz'de birçok alanda ortak faaliyetlerde bulunurken, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karşıtı ittifakların da başını çekiyor.

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Son dakika: Fransa'dan Doğu Akdeniz'de provokasyon! Çaresiz kalan Rumlara yardıma koştular...
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