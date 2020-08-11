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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Bakan Akar'dan net Doğu Akdeniz mesajı! Bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyecek

Son dakika haberi: 'dan net mesajı! Bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyecek

'dan son dakika açıklaması geldi. Genelkurmay Karargâhı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarına video telekonferans yöntemiyle bağlanarak toplantı gerçekleştiren Akar, ile ilgili net mesaj verdi. Akar; ’nin dahil Mavi Vatan’daki hak-alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkat çekerek, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve ’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 15:19 Son Güncelleme: 11.8.2020 15:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Akar'dan net Doğu Akdeniz mesajı! Bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyecek

, 'nin dahil Mavi Vatan'daki hak-alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkat çekerek, 'de Türkiye ve 'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

Son dakika haberi: Bakan Akar'dan net Doğu Akdeniz mesajı! Bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyecek

ORUÇ REİS İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI

Devam eden faaliyetler hakkında birlik komutanlarından bilgi alarak talimatlar veren Bakan Hulusi Akar, 'nin 'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma yapacak olan MTA Oruç Reis gemisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından refakat ve koruma sağlandığını hatırlatan , ülkemizin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

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Son dakika haberi: Bakan Akar'dan net Doğu Akdeniz mesajı! Bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyecek

, 'nin dahil Mavi Vatan'daki hak-alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkat çekerek, 'de Türkiye ve 'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

Son dakika haberi: Bakan Akar'dan net Doğu Akdeniz mesajı! Bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyecek

TERÖRLE MÜCADELE TAVİZSİZ DEVAM EDECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans ile gerçekleşen toplantıda teröristle mücadelenin tavizsiz devam edeceğini, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonların süreceğini vurguladı.

, büyük bir dikkat ve titizlikle uygulanan COVID-19 ile mücadelenin de kararlıkla devam edeceğini ifade etti.

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Son dakika haberi: Bakan Akar'dan net Doğu Akdeniz mesajı! Bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyecek
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