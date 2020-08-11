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Trump: "Biden seçimleri kazanırsa, 'liler Çince öğrenmek zorunda kalır"

Başkanı , ülkede 3 Kasım'da yapılacak seçimleri Demokrat rakibi 'ın kazanması durumunda ABD halkının Çince öğrenmek zorunda kalabileceğini söyledi. Trump, " vebası (Kovid-19) bizim ülkemize gelmeden önce bence George Washington bile seçimlerde beni yenmekte zorluk yaşardı." yorumu yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 22:24 Son Güncelleme: 11.8.2020 22:59 ABONE OL
Trump: Biden seçimleri kazanırsa, ABD'liler Çince öğrenmek zorunda kalır

Trump, katıldığı bir radyo programında, Demokrat rakibi Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştirerek, "Seçimleri ben kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak. Sonra da ABD'liler Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortaya çıkmadan önce kendisinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın ilişkisi olduğunu belirten Donald Trump, "Bizim ilişkimiz artık çok iyi değil, çünkü Kovid-19 konusunda gerekeni yapmadılar." dedi.

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Şi Cinping ile uzun süredir görüşmediğini vurgulayan Trump, Çin'de ortaya çıkan virüsün kendisinin siyasi duruşunu da etkilediğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, "Çin vebası (Kovid-19) bizim ülkemize gelmeden önce bence George Washington bile seçimlerde beni yenmekte zorluk yaşardı." yorumu yaptı.

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Trump: "Biden seçimleri kazanırsa, ABD'liler Çince öğrenmek zorunda kalır"
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