Trump: Heykel fikri fena değil

ABD'de başkanlık seçimi öncesinde mevcut Başkan Donald Trump tartışmaların merkezinde kalmaya devam ediyor. New York Times'a göre Trump, 2017'de Rushmore Dağı Anıtı'na kendi heykelinin de eklenmesi fikrini seçim mitinginde gündeme getirdi. Bu iddialar yeniden gündeme geldi. Trump'ın bir danışmanının geçen yıl Güney Dakota Valisi Kristi Noem'le bu konuyu görüştüğü yazıldı. Trump ise Güney Dakota Valisi'nden, dört eski ABD Başkanı'nın dev heykellerinin yer aldığı Rushmore Dağı Anıtı'na kendi heykelinin de eklenmesini istediği iddiasını yalanladı. Ancak Trump konuyla ilgili olarak "Fena fikir değil" dedi. 80 yıllık anıtta George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'ün heykelleri bulunuyor.