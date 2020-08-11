Vakalar 20 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 20 milyon 53 bini geçti. Ölenlerin sayısı ise 734 milyonu aştı.ABD: Son 24 saat içinde ölümler 528 artarak 165 bin 620'ye yükseldi. Ülkede son 17 günde 1 milyon yeni vaka daha saptandı. Toplam vakalar 5 milyonu geçti. Her 80 saniyede bir kişi Kovid'den ölüyor.Fransa: Paris'in birçok bölgesinde dışarıda da maske zorunlu oldu.Avustralya: Pandeminin başından bu yana 314 kişi ile bir günde en fazla ölüm kaydedildi.İngiltere: Hazirandan bu yana ilk kez günlük vaka artışı bini geçti. Okulların eylülde açılması sağlanacak.Almanya: Okullar bugün açıldı. Derslerde maske takma zorunluluğu olup olmaması gerektiğini tartışıyor.İtalya: 13 bin euro maaş alan 5 vekilin koronavirüs yardımı aldığı ortaya çıktı. İstifaları istendi.Avrupa Birliği: Kovid-19 aşısının yıl sonuna kadar hazır olmasının beklendiği açıklandı.Çin: 49 yeni vaka var.Güney Kore: 28 yeni vaka var.Irak: 53 milletvekili Kovid'e yakalandı. 3'ünün durumu ağır.Brezilya: 572 can kaybı daha.Hindistan: Bin 13 ölüm daha.Meksika: 292 kişi daha öldü.Afrika: Vakalar 1 milyonu aştı.