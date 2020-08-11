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Yunan medyası son dakika duyurdu! 'nin hamlesi 'da depreme yol açtı!

, 'de Navtex ilan ettikten sonra Oruç Reis'i savaş gemileri ile bölgeye göndermesi 'da paniğe neden oldu. İtalya ve Mısır ile yaptığı anlaşmalar ile kendi tezini çürüten Yunanistan'da orduda iziler iptal edilirken hükümet 'ye sığındı. 'de yaşanan gelişmeler son dakika duyurulurken Yunan medyası Yunanistan'da yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 11:29 Son Güncelleme: 11.8.2020 11:34 ABONE OL
Yunan medyası son dakika duyurdu! Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'da depreme yol açtı!

'nin hamlesi 'da depreme yol açtı. yunan medyası yaşanan gelişmeleri anbean takip ediyor. Akdeniz'de iki ülke savaş gemilerinin karşı karşıya geldiğini yazan Yunan medyası, jetlerin havalanmak için hazır beklediğini ve bölgeye ABD savaş uçağının da gönderildiğini sayfalarına taşıdı. 'Ege'de dehşet dengesi' başlığını kullanan gazeteler, Yunan donanmasının Türk arama gemisine telsizden bölgeden ayrılması yönünde anonslar yaptığını bildiriyor.

Yunan medyası son dakika duyurdu! Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'da depreme yol açtı!

BIÇAK SIRTINDA

'nin 'de ilan ettiği yeni NAVTEX ve Oruç Reis'i savaş gemileriyle birlikte bölgeye göndermesi, Mısır'la anlaşma imzalayan 'da kelimenin tam anlamıyla depreme yol açtı.

'Bıçak sırtında' başlığını kullanan Kathimerini gazetesi, iki ülkenin savaş gemilerinin bölgede toplandığını belirterek Ankara ve Atina arasındaki ilişkiyi ip üstünde yürümeye benzetti. Önümüzdeki 24 saatin çok kritik olacağı yorumunu yapan Kathimerini, savaş gemilerinin yanı sıra bölgeye ABD savaş uçağının da sevk edildiğini yazdı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Milli Güvenlik Hükümet Konseyi'ni (KYSEA) acil toplantıya çağırdığını aktaran Kathimerini, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un söz konusu toplantıya askeri üniformayla katıldığını belirtiyor.

Yunan medyası son dakika duyurdu! Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'da depreme yol açtı!

Milliyet'te yer alan habere göre; Atina yönetiminin uluslararası aktörlerle de temasa geçtiğini bildiren gazete, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Hiçbir şantajı kabul etmeyeceğiz" açıklamasına da haberinde yer verdi. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Oruç Reis'in araştırma yapacağı alanı gösteren haritaya da geniş yer veren Kathimerini, Ankara'nın gerilimi tırmandırdığını ileri sürdü.

GERİLİM TIRMANIYOR

'Ege'de dehşet dengesi' manşetiyle okuyucularının karşısına çıkan Ta Nea ise Yunan fırkateylerinin Oruç Reis'in karşısında savaş pozisyonunda beklediğini yazdı. Yunan jetlerinin de havalanmak için hazır beklediğini aktaran Ta Nea, 'deki termometrelerin üç hafta içinde ikinci kez yükseldiğini belirtiyor.

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YUNANİSTAN MISIR ANLAŞMASI

Yunan ordusunun bütün ihtimallere hazır olduğunu sayfasına taşıyan gazete, Oruç Reis'in yola çıkmasının Yunanistan ve Mısır arasındaki anlaşmanın ardından gerçekleştiğini hatırlatıyor. Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında ilerlemeye devam ettiğini savunan Ta Nea, Yunan donanmasının Türk arama gemisini yakından izlediğini ve telsizden bölgeden ayrılması yönünde anonslar yaptığını bildiriyor.

YUNAN ORDUSU ALARMDA

To Vima gazetesi ise, 'Ege'de gerilim gecesi - Yunan filosu Oruç Reis'in karşısında' manşetini attı. Gazete, Yunan ordusunun en üst düzey alarm pozisyonuna geçtiğini yazdı.

Yunan medyası son dakika duyurdu! Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'da depreme yol açtı!

Türk Dışişleri ise Ankara'nın Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği 'deki deniz sınırları içinde Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı. Twitter hesabında haritaya yer veren Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, " ana karasına 580 kilometre uzaklıktaki Kastellorizo (Meis) adlı 10 kilometrekarelik Yunan adası nedeniyle Yunanistan, 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı talep ederek, Oruç Reis'i durdurmaya ve Doğu 'i 'ye kapatmaya çalışmaktadır" dedi.

Yunan medyası son dakika duyurdu! Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'da depreme yol açtı!

Dışişleri Bakanlığı'nın akşam saatlerinde yaptığı resmi açıklamada ise, 'ın diyalog şansını kendi elleriyle kenara ittiği belirtilerek "Bölgedeki askeri varlığımız, herhangi bir tırmanmaya yol açma hedefi taşımamakta olup, tamamen, gerekmesi halinde meşru savunma hakkını kullanmaya yöneliktir. Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunulmasına tabiatıyla izin verilmeyecektir" denildi.

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Yunanistan'ın Mısır ile 6 Ağustos Perşembe günü imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma, ile Yunanistan arasındaki müzakerelerin yeniden askıya alınmasına neden oldu. Anlaşma, Girit ve Rodos adalarının kıtasahanlıklarının kısmen kullanılması şartıyla Mısır'ın kıtasahanlığı ile dikey bir koridor oluşturulmasını hedefliyor.

Yunan medyası son dakika duyurdu! Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'da depreme yol açtı!

KORSAN ANLAŞMA

Ankara'nın 'korsan' olarak tanımladığı anlaşmanın resmiyet kazanabilmesi için, iki ülke parlamentolarında onaylanması ve ilgili koordinatların Birleşmiş Milletler'e sunulması gerekiyor. 'da, Parlamento'nun bir an önce toplanacağı ve anlaşmayı onaylayacağını açıklandı. Mısır Parlamentosu'nun ise anlaşmayı iki aydan önce onaylaması beklenmiyor.

ise, anlaşmanın ardından Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için 'e açılacağını, Pazartesi günü yayımladığı bir NAVTEX ile duyurdu. 10-23 Ağustos arası geçerli olacak NAVTEX kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki savaş gemisi de Oruç Reis'e eşlik ediyor. Yunanistan da aynı gün aynı bölge için NAVTEX ilan etti ve Türkiye'nin duyurusunun yasa dışı olduğunu kaydetti.

Yunan medyası son dakika duyurdu! Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'da depreme yol açtı!

Almanya'nın başlatması beklenen arabuluculuk girişimi, 'ın Mısır ile anlaşma yapması, 'nin de gemilerini yeniden ihtilaflı bölgeye göndermesi ile daha başlamadan son bulmuş oldu. Her iki tarafın denizde ve havada askeri varlıklarını artırıyor olmaları bölgedeki gerginliğin sıcak çatışmaya kadar varması riskini de beraberinde getiriyor.

Ege Denizi'nden kaynaklanan kıta sahanlığı, karasuları, adaların statüsü ve hava sahası hattı gibi konularda on yıllardır süren anlaşmazlıkların, özellikle son bir yılda 'e de yayılması Ankara-Atina hattında çok daha sert bir sürecin başlamasına neden oldu.

Yunan medyası son dakika duyurdu! Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'da depreme yol açtı!

BM KABUL ETTİ

, 27 Kasım 2019'da Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarını Sınırlandırma anlaşması ile 'ın Girit, Karpathos ve Rodos adalarının güneyinde kalan bölgeyi kıta sahanlığı kapsamında gördüğünü ilan etmiş ve bu anlaşmayı BM'ye kaydettirmişti. Anlaşmanın uluslararası hukuka göre bir geçerliliği olmadığını savunan Atina, 1982 tarihli Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre adaların kıta sahanlığı hakları olduğunu, Türkiye'nin ortaya koyduğu haritanın Yunanistan'ın egemenlik haklarını çiğnediğini ilan etmişti.

Avrupa Birliği () de Yunanistan'ın açıklamalarını desteklemiş, Türkiye'nin 'yasa dışı' olarak tanımladığı hidrokarbon çalışmalarını durdurmasını talep etmişti. Siyasi alanda yaşanan bu gerilime rağmen, 2019'un ikinci yarısından itibaren Ankara ile yeni kurulan Atina hükümeti arasında diyalog kanalları açık tutuldu. Ancak Yunanistan'ın Fransa ile Türkiye arasında son dönemde giderek gerilen ilişkileri kendi lehine kullanma çabası ve başta AB olmak üzere uluslararası platformlarda köşeye sıkıştırmaya çalışması Ankara'nın tepkisini çekti.

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Yunan medyası son dakika duyurdu! Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'da depreme yol açtı!
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