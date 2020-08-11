Yunan medyası son dakika duyurdu! Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'da depreme yol açtı!

Milliyet'te yer alan habere göre; Atina yönetiminin uluslararası aktörlerle de temasa geçtiğini bildiren gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Hiçbir şantajı kabul etmeyeceğiz" açıklamasına da haberinde yer verdi. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Oruç Reis'in araştırma yapacağı alanı gösteren haritaya da geniş yer veren Kathimerini, Ankara'nın gerilimi tırmandırdığını ileri sürdü.

GERİLİM TIRMANIYOR

'Ege'de dehşet dengesi' manşetiyle okuyucularının karşısına çıkan Ta Nea ise Yunan fırkateylerinin Oruç Reis'in karşısında savaş pozisyonunda beklediğini yazdı. Yunan jetlerinin de havalanmak için hazır beklediğini aktaran Ta Nea, Doğu Akdeniz'deki termometrelerin üç hafta içinde ikinci kez yükseldiğini belirtiyor.

Doğu Akdeniz'e inen Oruç Reis'ten ilk görüntüler geldi! | Video

YUNANİSTAN MISIR ANLAŞMASI

Yunan ordusunun bütün ihtimallere hazır olduğunu sayfasına taşıyan gazete, Oruç Reis'in yola çıkmasının Yunanistan ve Mısır arasındaki anlaşmanın ardından gerçekleştiğini hatırlatıyor. Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında ilerlemeye devam ettiğini savunan Ta Nea, Yunan donanmasının Türk arama gemisini yakından izlediğini ve telsizden bölgeden ayrılması yönünde anonslar yaptığını bildiriyor.

YUNAN ORDUSU ALARMDA

To Vima gazetesi ise, 'Ege'de gerilim gecesi - Yunan filosu Oruç Reis'in karşısında' manşetini attı. Gazete, Yunan ordusunun en üst düzey alarm pozisyonuna geçtiğini yazdı.