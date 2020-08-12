ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentindeki Disney stüdyolarına yıldırım düştü. Stüdyolarda yapılan ve en popüler turlardan Yıldız Savaşları: Rise of the Resistance geçici olarak iptal edildi.

ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada | Video

Disney'den söz konusu iptale ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, iptal nedeninin yıldırım düşmesi olduğu ifade edildi.Yıldırım düşme anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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