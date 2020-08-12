Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

'deki stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

'nin Kaliforniya eyaletindeki 'e ait Hollywood stüdyolarında yapılan Yıldız Savaşları turları yıldırım düşmesi nedeniyle iptal edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:49 Son Güncelleme: 12.8.2020 12:51 ABONE OL
ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentindeki Disney stüdyolarına yıldırım düştü. Stüdyolarda yapılan ve en popüler turlardan Yıldız Savaşları: Rise of the Resistance geçici olarak iptal edildi.

ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada | Video

Disney'den söz konusu iptale ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, iptal nedeninin yıldırım düşmesi olduğu ifade edildi.Yıldırım düşme anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Yunan askerinin ateş açtığı olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı Dünya genelinde Koronavirüs hurafeleri yüzlerce cana mal oldu

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA