Balinaların deniz hasreti sona erdi

ÇİN'in Şangay şehrindeki bir akvaryumdan alınan iki beyaz balinanın (beluga) İzlanda açıklarındaki bir koruma alanında denize bırakıldığı belirtildi. AFP'nin haberine göre Haziran 2019'a kadar Changfeng Okyanus Dünyası'nda ziyaretçileri eğlendiren 13 yaşlarındaki "Little White" ve "Little Grey" isimli dişi balinalar özel olarak tasarlanmış konteynırlar vasıtasıyla İzlanda'nın Klettsvik Koyu'nda yer alan Westman Adaları'na götürülmüştü. "Sea Life Trust" adlı deniz canlılarını koruma vakfı pazartesi günü yaptığı açıklamada, tutuldukları kara tesisinden alınarak cuma günü Klettsvik Koyu açıklarında bir koruma havuzuna nakledilen balinaların, Rusya'da bir balina araştırma tesisinden alındıkları 2011'den bu yana ilk kez denize kavuştuğunu belirtti. Önce nefeslerini daha uzun süre tutabilmeleri konusunda eğitilen beyaz balinalar, gelgitler ve akıntılarla mücadele için fiziksel açıdan dirençli hale getirildi.