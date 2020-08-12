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Böyle evlilik teklifi görülmedi! Kendini yaktı! Sevgilisi bakın ne dedi

'de dublörlük yapan oyuncu, nişanlısına oldukça sıra dışı bir evlilik teklifi yaptı. Adamın teklifini görenler adeta şoke oldu. Evlenme teklifi sırasında filmlerde kullanılan zararsız alevle kendisini yakan Ash’in ceketinden ve pantolondan alevler çıkarken, duygu dolu dakikalar yerini gerilime bıraktı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 17:07 Son Güncelleme: 12.8.2020 17:15 ABONE OL
Böyle evlilik teklifi görülmedi! Kendini yaktı! Sevgilisi bakın ne dedi

'de dublörlük yapan Riky Ash (52), nişanlısına evlilik teklif etti. Teklif sırasında ateşle kendini yakan Ash, nişanlısına benzersiz bir teklif yapmak istediğini söyledi. İngiltere'de dublörlük yapan Riky Ash (52) ülkede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Böyle evlilik teklifi görülmedi! Kendini yaktı! Sevgilisi bakın ne dedi

Aksiyon filmlerinde ünlü film yıldızları yerine tehlikeli sahneleri canladıran Riky Ash adlı dublör, koronavirüs ile mücadele eden hemşire Katrina Dobson'a (48) evlenme teklif etti.

Böyle evlilik teklifi görülmedi! Kendini yaktı! Sevgilisi bakın ne dedi

Evlenme teklifi sırasında filmlerde kullanılan zararsız alevle kendisini yakan Ash'in ceketinden ve pantolondan alevler çıkarken, duygu dolu dakikalar yerini gerilime bıraktı.

Böyle evlilik teklifi görülmedi! Kendini yaktı! Sevgilisi bakın ne dedi

"TEKLİF HEM DUYGULANDIM, HEM KORKTUM"

Nişanlısından evlilik teklifi alan hemşire Dobson, "Kendini ateşe verdiğinde, elini cebinde gördüm. Elini cebinden çekti ve aniden yüzüğü çıkardı" dedi.

Böyle evlilik teklifi görülmedi! Kendini yaktı! Sevgilisi bakın ne dedi

Kent'teki William Harvey Hastanesinde koronavirüs biriminde çalışan Katrina, "Bunu yapmanın (evlilik teklifi) gerçekten güzel bir yoluydu. Mükemmel bir teklifti. Hem korktum hem duygulandım" diye konuştu.

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Böyle evlilik teklifi görülmedi! Kendini yaktı! Sevgilisi bakın ne dedi
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