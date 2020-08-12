Böyle evlilik teklifi görülmedi! Kendini yaktı! Sevgilisi bakın ne dedi

Kent'teki William Harvey Hastanesinde koronavirüs biriminde çalışan Katrina, "Bunu yapmanın (evlilik teklifi) gerçekten güzel bir yoluydu. Mükemmel bir teklifti. Hem korktum hem duygulandım" diye konuştu.





İngiliz oyuncudan sevgilisine 'Yok arık' dedirten şok evlilik teklifi | Video