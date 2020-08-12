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Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmesi! 'den sonra o ülkede denenecek

'nin geliştirdiği coronavirüs aşısında son dakika gelişmesi yaşandı. İngiltere'deki Üniversitesinin geliştirdiği Covid-19 aşısının yeni klinik denemeleri, İngiltere'den sonra Uganda'da da yapılacak. Daha önce coronavirüs aşısının insanlar üzerindeki ilk denemelerinin başarılı olduğunu açıklanmıştı.

AA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 16:50 Son Güncelleme: 12.8.2020 16:53 ABONE OL
Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmesi! İngiltere'den sonra o ülkede denenecek

Son dakika haberi... 'deki Üniversitesinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yeni klinik denemeleri, İngiltere'den sonra Uganda'da da yapılacak.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Uganda Virüs Araştırma Enstitüsü (UVRI) Direktörü Prof. Dr. Pontiano Kaleebu, İngiltere'de geliştirilmekte olan aşının klinik deneylerinin ülkelerinde başlaması için gereken protokolün hazırlandığını duyurdu.

Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmesi! İngiltere'den sonra o ülkede denenecek

TESTLER ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Kaleebu, "Testler, aralık ayı itibarıyla başlayacak, odak noktası aşının güvenliği ve bağışıklık sağlayıcılığı olacak." ifadesini kullandı.

Aşıların Afrika ülkelerinde denenmesine ilişkin gelen tepkilerin yersiz olduğunu belirten Kaleebu, potansiyel aşının önce Uganda'da denenmesinin faydalı olacağını vurguladı.

Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmesi! İngiltere'den sonra o ülkede denenecek

Kaleebu, ülkedeki antibiyotiklerin dahi yabancılar tarafından üretildiğinin unutulmaması gerektiğini söyleyerek, halkın klinik denemelere katılacağına inandığını aktardı.

Üniversitesi, daha önce aşının insanlar üzerindeki ilk denemelerinin başarılı olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Kenya Sağlık Bakanı Mercy Mwangangi, yeni Kovid-19 aşısı geliştirdiğini duyuran Rusya ile birlikte çalışacaklarını ve kullanmadan önce aşının güvenliğinden emin olacaklarını bildirdi.

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Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmesi! İngiltere'den sonra o ülkede denenecek
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