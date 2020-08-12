Fransa’ya sömürge suçlamaları sürüyor

Lübnan devleti ve halkı 5 Ağustos'ta başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamanın yaralarını sarmaya çalışıyor. 200'den fazla kişinin öldüğü patlamanın ardından Fransa'ya yönelik ise Lübnan'ın içişlerine karışma suçlamaları sürüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın istifa etmesinin ardından bu ülkeye hızlı şekilde hükümetin kurulması çağrısında bulundu. Daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Beyrut ziyareti "Fransa sömürge yaklaşımını sürdürüyor" eleştirilerini beraberinde getirmişti.