İnatçı kadın evini terk etmeyince...

Çin'de devletin birçok bölgede hayata geçirdiği yeni kentleşme projelerine direnen bölge sakinleri dünya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu kez Guangzhou kentinde yaşanan bir olay büyük ilgi gördü. Çin basınındaki haberlere göre ismi sadece Liang olarak açıklanan ev sahibi kadın, hükümet ile anlaşmayı kabul etmedi. Evin bulunduğu bölgeye köprü yapmak için harekete geçen devlet, Liang'ın evini de satın almak istedi. Ancak kadın, yetkililerin kendisine gösterdiği yeni yaşam bölgesini beğenmedi.Bazı haberlerde kadına morgun yanında yeni ev teklif edildiği ileri sürüldü. Yaklaşık 10 yıl süren davaların ardından kadını kimse ikna edemedi. Bunun üzerine Çinli yetkililer, köprüyü kadının evinin çevresinde yapmaya karar verdi. Yolun trafiğe açılmasının ardından ise Liang'ın evi Çin sosyal medyasında büyük ilgi topladı.