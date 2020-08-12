Köpekbalığını nakavt etti

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Discovery Channel'ın "Shark Week" adlı özel yayını kapsamında bir büyük beyaz köpekbalığıyla su altında kapıştı. Bahamalar'da kafessiz şekilde dalış yapan 54 yaşındaki Tyson, çevredekilerin de yönlendirmesiyle köpekbalığının burnunu tutarak hayvanı "tonik hareketsizlik" adı verilen duruma soktu.Bu durumda köpekbalıkları geçici olarak hareketsizlik yaşıyor. Discovery Channell açıklamasında bunun boks dünyasındaki "nakavta" karşılık geldiğini söyledi. Daha önce karşılaşmayı "Tyson, Jaws'a Karşı" adıyla duyuran Discovery Channell izlyecilere karşılaşmada köpekbalığına zarar verilmediğini vurgulamıştı. Independent Türkçe