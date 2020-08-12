Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayınlar bugüne kadar 55 can aldı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyi ile Sirte kentindeki yerleşim yerlerine tuzakladığı mayınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin tuzakladığı mayınların yol açtığı patlamalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 55'e, yaralı sayısının da 107'ye çıktığı belirtildi.

Mayınlar nedeniyle ölen ya da yaralanan kişilerden 64'ünün patlayıcı arama ve imha timi üyesi, 98'inin ise sivil olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu sayıların 22 Mayıs - 9 Ağustos tarihlerini içerdiği aktarıldı.

Libya ordusu, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Hafter milislerinin Trablus'un güneyinden kaçmadan önce sivil yaşam alanlarına patlayıcılar tuzakladığını ve mayınlar yerleştirdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de 13 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, "Trablus'taki patlayıcılar ve mayınlar nedeniyle 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 96 kişinin yaralandığını" söylemişti.