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Meteor yağmurları zirvede! Ağustos 2020 meteor yağmuru ne zaman, 'den izlenebilir mi?

Ağustos ayının ortasına geldik ve bu da yıllık meteor yağmurunun aktif olduğu ve şu anda zirveye ulaştığı anlamına geliyor. Perseid, kayan yıldızların en iyi, en parlak gruplarından biridir . Bu nedenle de meteor yağmurları ne zaman sorusu, her ağustos olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, meteor yağmurları ile ilgili detaylar ve 'meteor yağmuru ne zaman' sorusunun yanıtı.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 10:56 ABONE OL
Meteor yağmurları zirvede! Ağustos 2020 meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilir mi?

Meteor yağmurları için geri sayım sona erdi. Temmuz ve Ağustos aylarında yoğun olarak karşılaşılan ve birçok bölgeden gözlemlenebilen meteor yağmurları, Ağustos'un ortasında zirve noktasını yaşıyor. Peki, meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gözlemlenebilecek? İşte, Ağustos aylarında yoğun olarak yaşanan meteor yağmurları hakkında detaylar...

Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.

Meteor yağmurları zirvede! Ağustos 2020 meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilir mi?

meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır.

PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?
Göktaşı yağmurunun kaynak noktası gece yarısı ortaya çıkıyor. Bu nedenle 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibariyle ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.

Meteor yağmurları zirvede! Ağustos 2020 meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilir mi?

Türkiye'den izlenebilecek mi?
Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, meteor yağmuru 'den de izlenebilecek.

Meteor yağmurları zirvede! Ağustos 2020 meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilir mi?

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Meteor yağmurları zirvede! Ağustos 2020 meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilir mi?

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Meteor yağmurları zirvede! Ağustos 2020 meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilir mi?

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Meteor yağmurları zirvede! Ağustos 2020 meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilir mi?
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