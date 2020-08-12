Meteor yağmurları zirvede! Ağustos 2020 meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilir mi?

Meteor yağmurları için geri sayım sona erdi. Temmuz ve Ağustos aylarında yoğun olarak karşılaşılan ve birçok bölgeden gözlemlenebilen meteor yağmurları, Ağustos'un ortasında zirve noktasını yaşıyor. Peki, meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gözlemlenebilecek? İşte, Ağustos aylarında yoğun olarak yaşanan meteor yağmurları hakkında detaylar...

Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.