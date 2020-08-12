Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü aşısı ne zaman kullanılmaya başlanacak, Rusya aşıyı buldu mu?

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aşısı bulundu mu? ne zaman kullanılmaya başlanacak, aşıyı buldu mu?

Dünyada aşısı için çalışmalar hız kesmeden devam ederken geçtiğimiz gün Devlet Başkanı Putin'den son dakika açıklaması gelmişti. Açıklamaya göre; Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının insanlar üzerinde denenmeye başladığı ve tarafından onaylandığı bildirildi. Bu kapsamda açıklamanın en dikkat çeken yanı ise Vladimir Putin'in aşıyı kendi kızına da yaptırdığı ifadeleri oldu. Peki, Rusya aşıyı buldu mu? ne zaman kullanılmaya başlanacak, koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte konuya ilişkin gelen o açıklamanın detayları…

Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:47 Son Güncelleme: 12.8.2020 12:48 ABONE OL
Rusya aşıyı buldu mu? Corona virüsü aşısı ne zaman kullanılmaya başlanacak, koronavirüs aşısı bulundu mu?

Corona virüs aşısı ile ilgili geçtiğimiz gün 'dan gelen son dakika açıklaması sonrası tüm Dünya aşının ne zaman kullanılmaya başlayacağını merak ediyor. Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının tescillendiği bildirilmiş ve ülkenin tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Peki, Rusya aşıyı buldu mu? aşısı ne zaman kullanılmaya başlanacak, koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte detaylar…

RUSYA AŞIYI BULDU MU, CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

Dünya genelinde 20 milyonun üzerinde enfekte kişinin olduğu corona virüs ile mücadele kapsamında Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirdikleri aşının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı ve aşıya ilişkin ilk fotoğraflar geldi. Koronavirüsü aşısı için yapılan açıklamada kısa süre içerisinde üretime geçileceği duyuruldu…

Rusya aşıyı buldu mu? Corona virüsü aşısı ne zaman kullanılmaya başlanacak, koronavirüs aşısı bulundu mu?

RUSYA AŞIYI BULDU MU?

Coronavirüs aşısı ile ilgili 'dan gelen son dakik haber tüm dünyayı umutlandırdı. Rusya lideri Vladimir Putin yaptığı açıklamasında Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirdikleri aşının tarafından onaylandığını açıkladı. Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sivil halkın coronavirüs aşısını ne zaman kullanabileceğine ilişkin tarih verildi.

RESMEN DUYURULDU

Devlet Başkanı , daha önce deneyleri tamamlandığı açıklanan koronavirüs aşısının tescil edildiğini resmen duyurdu.

Rusya aşıyı buldu mu? Corona virüsü aşısı ne zaman kullanılmaya başlanacak, koronavirüs aşısı bulundu mu?

Rus liderin verdiği bilgiye göre, Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirilen aşı tarafından onaylandı. Putin, kısa süre içinde aşının üretimine başlamayı umut ettiğini söyledi.

TÜM TESTLERDEN GEÇTİ

Aşının gerekli tüm testlerden geçtiğini belirten Putin, kızlarından birinin de aşı olduğunu kaydetti.

Putin, yakında aşının toplu üretimine başlamayı amaçladıklarını, aşının kızına yapıldığını da söyledi. Kızının ateşinin ilk gün 38 dereceye çıktığını, sonra 37 dereceye düştüğünü belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşının oldukça işe yaradığını ve güçlü bir bağışıklık yarattığını biliyorum. Tekrar ediyorum, aşı gerekli tüm kontrolleri geçti."

Rusya aşıyı buldu mu? Corona virüsü aşısı ne zaman kullanılmaya başlanacak, koronavirüs aşısı bulundu mu?

CORONA VİRÜSÜ AŞISI NE ZAMAN KULLANILABİLİNECEK?

, Ekim ayında koronavirüse karşı ülkede toplu aşı kampanyası başlatmayı da planlıyor. Önce doktorlara ve öğretmenlere aşı yapılacak. Aşı 'ücretsiz' olacak ve maliyeti ülke bütçesinden karşılanacak.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü, "Covid-19 aşısına olası ön onay süreci konusunda Rus otoriteler ile yakın temas halindeyiz, süreç titiz bir gözden geçirmeyi gerektiriyor" dedi.

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Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü aşısı ne zaman kullanılmaya başlanacak, Rusya aşıyı buldu mu?
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