Rusya: Kovid aşısını ürettik

RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Rus haber ajansı Sputnik'e göre Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke oldu. Aşının hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, "Bunu çok iyi biliyorum, kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da deneyde yer aldı" dedi. Putin, aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün 37 derecenin biraz üstünde olduğunu ifade etti. Aşının seri üretimine yakında geçileceğini duyuran Rusya Sağlık Bakanlığı, aşının iki aşamalı uygulamasının 2 yıla kadar bağışıklık sağladığını bildirdi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ise Rusya'nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Rusya'yı aşı çalışmaları konusunda uyarmıştı. Batı basını da "Rusya hiçbir veri paylaşmadan aşıyı ürettiğini duyurdu" yorumunu yaptı.