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'dan son dakika aşısı açıklaması geldi! İşte corona virüsü aşısının piyasaya çıkacağı tarih...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, dün Rusya Devlet Başkanı 'in tescil edildiğini açıkladığı () aşısı ile ilgili son dakika açıklamada bulundu. Muraşko aşının iki haftaya kadar piyasaya çıkacağını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:36 Son Güncelleme: 12.8.2020 12:39 ABONE OL
Rusya'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! İşte piyasaya çıkacağı tarih...

Son dakika haberleri... 'nın başkenti Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, aşının ilk olarak Rusya'da tüketiciye sunulacağını, daha sonraki aşamada ihraç edileceğini belirtti. aşısının Rusya dışında üretiminin de mümkün olacağını belirten Sağlık Bakanı, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun, bu aşının teknolojisinin ihracı ve yabancı ülkelerde üretimi konusunda çeşitli yabancı ülke yetkilileriyle görüşmeler sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! İşte piyasaya çıkacağı tarih...

AŞI, GÖNÜLLÜ OLARAK YAPILACAK

'da aşısını yaptırmanın zorunlu olmayacağını, gönüllülük esasına dayanacağını söyleyen Muraşko, diğer taraftan bu aşıyı özellikle sağlık çalışanlarının ve kronik hastalıkları olanların yaptırmasını tavsiye etti.

Rusya'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! İşte piyasaya çıkacağı tarih...

1 MİLYAR DOZDAN FAZLA AŞI SİPARİŞİ ALINDI

Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Rusya'nın aşı konusunda dünyada 20'den fazla ülkeden, 1 milyar dozdan fazla aşı siparişi aldığını söyledi.

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Rusya'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması geldi! İşte corona virüsü aşısının piyasaya çıkacağı tarih...
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