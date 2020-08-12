Rusya'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması geldi! İşte corona virüsü aşısının piyasaya çıkacağı tarih...

Son dakika haberleri... Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, aşının ilk olarak Rusya'da tüketiciye sunulacağını, daha sonraki aşamada ihraç edileceğini belirtti.Koronavirüs aşısının Rusya dışında üretiminin de mümkün olacağını belirten Sağlık Bakanı, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun, bu aşının teknolojisinin ihracı ve yabancı ülkelerde üretimi konusunda çeşitli yabancı ülke yetkilileriyle görüşmeler sürdürdüğünü kaydetti.