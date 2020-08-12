Sinaburg’un öfkesi

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı'nda patlamalar sürüyor. Son 3 günde ikinci kez yaşanan patlama sonrası bölgede alarm durumuna geçildi. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. Gökyüzünden yağan küller çevredeki yerleşim birimlerini beyaza buladı. Yanardağdan yayılan küller 20 kilometrelik alandaki tüm köyleri kapladı.PVMBG, üçüncü alarm (Siaga) seviyesindeki yanardağın çevresinde faaliyette bulunulmaması konusunda uyarıda bulundu. Bölgedeki PVMBG yetkilisi Muhammed Nurul Assori de Naman Teran, Berastagi, Simpang ve Merdeka bölgelerinde etkili olan kül yağmurlarına karşı halka maske takmaları uyarısı yaptı. Yetkililer ayrıca püsküren lavlardan dolayı bölge sakinlerinin yanardağın 3 kilometrelik çevresine yaklaşmamaları konusunda bildiri yayınladı. Görgü tanıkları 2 bin 460 yüksekliğe sahip yanardağın aktif hale geçmesiyle korkunç bir gürültünün oluştuğunu ve gökyüzünün dumanlardan görünmez hale geldiğini aktardı. Bölge sakinleri patlamanın oluşturduğu gürültüyü "30 saniye boyunca şiddetli bir gökgürültüsü gibiydi. Hiç bitmeyecek sandık" sözleriyle anlattı. Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti. Volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ var.