Son dakika: Doğu Akdeniz'de Navtex geriliminin perde arkasında ne var? Almanya'nın Doğu Akdeniz'deki planı nedir?

ALMANYA YUNANİSTAN'I KULLANIYOR

Bir anlaşma olacaksa ancak Almanya'nın iknası ile olabilir. Almanya'da bunu istemez çünkü hava sahasını tamamen Almanya düzleştirmiş, AB hava sahası yapmış. Kıbrıs'ı da içine aldığı takdirde Avrupa'dan kalkan bir uçak dümdüz bir şekilde Hindistan'a, Asya'ya gidebilecek. Almanya Yunanistan'ı kullanıyor. Yunanistan'ın orada bir hakkı olmadığını biliyor. Yunanistan'ı kışkırtarak bu noktaya getiriyor.

Burada Doğu Akdeniz'deki ülkeler karar vermiyor bu işe. Ülkelerin arkasında destekleyen ülkeler var. Bu ülkeler ile anlaşma yaparsanız bu iş olabilir.