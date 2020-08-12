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’da işe alımları durdurdu

merkezli ByteDance şirketi, adlı sosyal medya uygulaması için 'da işe alımları durdurma kararı aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 14:49 ABONE OL
TikTok Hindistan’da işe alımları durdurdu

Çin merkezli ByteDance şirketi, TikTok adlı uygulaması için Hindistan içerisinde işe alımları durdurma kararı aldığını duyurdu. ByteDance'in Hindistan'ın Gurugram'da bulunan ana ofisinde yaklaşık 2 bin Hintli çalışıyor. Söz konusu uygulama, Hindistan içerisinde 600 milyon kişi tarafından kullanılıyordu. Hindistan, Temmuz ayı içerisinde TikTok'un da aralarında bulunduğu Çin merkezli 121 uygulamayı ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendirdiği için yasaklamıştı.

ÇİN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNE SINIR DARBESİ

Hindistan ve Çin arasındaki ilişkiler, 15 Haziran'da Ladakh sınır bölgesinde Çin birlikleriyle şiddetli bir çatışmada 20 Hint askerinin hayatını kaybetmesiyle bozuldu. Çatışma, her iki ülkeden gelen askerlerin birbirlerini sınır ihlali yapmakla suçlamaları sonrasında yaşandı. Krizle birlikte Hindistan'da 'Çin boykotu' hareketi ivme kazandı ve ülke, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle 100'den fazla Çin uygulamasını yasakladı.

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TikTok Hindistan’da işe alımları durdurdu
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