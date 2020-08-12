Uzmanlardan son dakika Doğu Akdeniz yorumu | Yunanistan 12 ada ve Kıbrıs'ı kaybeder

"TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'DE ZANNEDİLDİĞİ GİBİ YALNIZ DEĞİL"

Doğu Akdeniz'de ve Ege'de, statükoyu bozacak askeri bir müdahalenin Yunanistan'a adaları ve Kıbrıs'ı kaybettireceğini belirten Prof. Dr. Caşın, hukuki ve askeri bir güç kullanmaya zorlanması durumunda Türkiye'nin Uşi Anlaşması defterini açacağına dikkati çekti.

Prof. Dr. Caşın, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de zannedildiği gibi yalnız değil. İtalya ve ve Malta ile önemli ilişkileri var ve Türkiye, 12 adanın statüsünü İtalya ile tartışacaktır." diye konuştu.

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Türkiye ve Yunanistan çatışmasının, "NATO'nun beyin ölümü" ile değil "NATO'nun beden ölümü" ile sonuçlanacağını vurgulayan Prof. Dr. Caşın, şunları kaydetti:

"NATO, Türkiye ile Yunanistan geriliminde Türkiye'den yana bir tavır almazsa NATO gemileri tabuta girer, bir daha da Doğu Akdeniz'den çıkamaz. Bu durumda AB'nin enerji güvenliği ihlal edilir ve çıkmaza girer. Türkiye tehdit edilemeyecek kadar büyük ve güçlü bir devlettir. Yunanistan'ın, NATO üyesi Türk donanmasına yönelik eylemleri deniz hukukuna aykırıdır. Türkiye, BM'nin 51. maddesine uygun bir şekilde Yunanistan'ın gemilerimize yönelik hasmane tavrına sert bir şekilde yanıt verecektir. Türkiye artık hasta adam değil, NATO'nun doktorudur. Dünya barışının da çok sağlam bir bekçisidir."