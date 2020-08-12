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’de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 5 yaralı

'in Taiz kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 16:26 ABONE OL
Yemen’de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 5 yaralı
Yemen'in Taiz kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Yemen'in Taiz kentinde bomba yüklü araç patladı.

Patlamada polis ve sivil dahil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, bombanın kimliği belirsiz kişiler tarafından askeri bir araca yerleştirildiği açıkladı. Taiz'de polis denetim yaparken patlamanın gerçekleştirildiği aktarıldı.

Patlamanın ardından Sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
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Yemen’de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 5 yaralı
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