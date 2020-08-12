Yunusları böyle kurtardılar

ABD'NİN Massachusetts eyaletinde sahile vuran 45 yunusun, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) gönüllüleri tarafından kurtarılarak denize geri döndürüldüğü bildirildi. IFAW'dan yapılan açıklamada, Wellfleet bölgesinde liman görevlileri tarafından sahile vurmuş 45 yunus bulunduğu belirtildi. Yunusların birçoğunda güneş yanığı oluştuğunu ifade eden IFAW yöneticisi Stacey Hedman, "Onları suyun dışında görmek üzücü bir manzaraydı" dedi. Gönüllülerin, bir düzine yunusu denize taşımak için uygun sedyeler kullandığını aktaran Hedman, ekibin aynı zamanda yunuslara intravenöz sıvılar ve vitaminler verdiğini bildirdi. AA