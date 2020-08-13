Son dakika haberi: Corona virüs aşısı ile ilgili flaş gelişmesi! İşte Covid-19 aşısının fiyatı...

İŞTE AŞININ FİYATI

Devlet Başkanı Fernandez, 2021'in ilk yarısında elde edilmesi hedeflenen aşının Brezilya hariç Latin Amerika ülkeleri için 150 ila 250 milyon doz arasında üretileceğini belirtti.

Aşı fiyatının her bir doz için 3 ila 4 dolar arasında olacağını söyleyen Fernandez, aşı geliştiricilerin Meksika merkezli Carlos Slim Vakfıyla yaptığı bu anlaşma sayesinde Latin Amerika bölgesinin aşıya daha erken ulaşacağını sözlerine ekledi.