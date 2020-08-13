Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Macron'dan haddini aşan Doğu Akdeniz adımı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Türkiye'nin tek taraflı olduğunu iddia ettiği petrol arama çalışmalarını sona erdirmesi gerektiği açıklamasında bulundu. Macron ayrıca Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarının geçici olarak artırılacağını belirtti.
MACRON'DAN TÜRKİYE ADIMI
Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim sonrası Macron'dan açıklama geldi. Macron, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüşme gerçekleştirdikten sonra bir açıklama yayınladı.
Açıklamada Türkiye'nin bölgedeki petrol arama çalışmalarının sona erdirilmesi çağrısı yer aldı. Macron ayrıca Doğu Akdeniz'deki askeri güçlerinin geçici olarak arttırılmasıyla uluslararası kanunlara saygı göserilmesinin sağlanmasını amaçladıklarını belirtti. Açıklamada Doğu Akdeniz'deki askeri gücün AB ortakları ve Yunanistan ile birlikte artırılacağı bildirildi.
'LAFAYETTE' FIRKATEYNİNİ GÖNDERİYOR
Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Fransa Doğu Akdeniz'e iki adet Rafale savaş uçağı ve 'Lafayette' fırkateynini göndermeye hazırlanıyor. Fransa'nın bu hamlesinin bölgedeki askeri varlığını artırmak olduğu açıklandı. Açıklama Savunma Bakanlığından geldi.
YUNAN HÜKÜMETİNE TEPKİLER ARTIYOR
Oruç Reis, bölgede kuş uçurtmayan Türk savaş gemilerinin refakatinde çalışmalarını dün de sürdürürken, Yunan hükümeti "Kablolarını denize indirdi ama savaş gemilerinin çıkardığı gürültü yüzünden araştırma yapamıyor. Araştırma yaparsa tepki göstereceğiz" şeklinde iddialarla kamuoyu tepkisini yatıştırmaya çalışıyor.
Hürriyet'te yer alan haber göre; Hükümetin bu iddialarına tepki gösteren ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras, "Başbakan Kiriakos Miçotakis'ten, Oruç Reis'in çalışmalarının engellendiğine ya da gürültüden bir şey yapamadığına ilişkin dayanaksız bilgiler sızdırmaya son vermesini istedim" dedi.
"HALK KOYUN DEĞİL"
Yunan medyasında da, "Halk koyun değil. Ne olduğunu anlıyor. Bize masal okumasınlar" yorumları dikkat çekti. Atina'da, ikinci Oruç Reis krizinin daha da tırmanmaması için umutlar Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesine bağlandı.