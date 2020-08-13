Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Macron'dan haddini aşan Doğu Akdeniz adımı

Açıklamada Türkiye'nin bölgedeki petrol arama çalışmalarının sona erdirilmesi çağrısı yer aldı. Macron ayrıca Doğu Akdeniz'deki askeri güçlerinin geçici olarak arttırılmasıyla uluslararası kanunlara saygı göserilmesinin sağlanmasını amaçladıklarını belirtti. Açıklamada Doğu Akdeniz'deki askeri gücün AB ortakları ve Yunanistan ile birlikte artırılacağı bildirildi.

'LAFAYETTE' FIRKATEYNİNİ GÖNDERİYOR

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Fransa Doğu Akdeniz'e iki adet Rafale savaş uçağı ve 'Lafayette' fırkateynini göndermeye hazırlanıyor. Fransa'nın bu hamlesinin bölgedeki askeri varlığını artırmak olduğu açıklandı. Açıklama Savunma Bakanlığından geldi.