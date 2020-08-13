Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı protestolara rağmen annesinin doğum gününü kutladı

Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn gündemden düşmüyor. Rama X olarak bilinen Tayland Kralı Vajiralongkorn'a yönelik tepkiler nedeniyle ülkede binlerce kişi protesto düzenlerken, Vajiralongkorn Kraliçe'nin 88. doğum gününü kutladı.

Tartışmalı lider, koronavirüsten (Covid-19) korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir oteli kapatarak 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya girerek gündem olmuştu. Protestolara rağmen Kral, Kraliçe annesi Sirikit Kitiyakara'nın 88. Yaş gününü kutladı.

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