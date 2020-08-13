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İşgalci 'in okul saldırısına tepki

İşgalci 'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna () ait bir okula hava saldırısı düzenlemesine Filistinliler tepki gösterdi. Birleiş Arap Emirlikleri ile anlaşma imzaladıkları gün gerçekleşen saldırıda İsrail uçakları sivillerin olduğu bölgeleri havadan vurmuştu.

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 19:39 ABONE OL

Gazze'nin batısındaki Eş-Şatı Mülteci Kampı'ndaki okulun önünde bir araya gelen Filistinliler, saldırıyı kınayan ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Gösteriyi düzenleyen Filistinli Mülteciler Halk Komiteleri Üyesi Mahmud Barud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in bu yaptığı, uluslararası yasalara aykırıdır." dedi.

Barud, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Gazze'ye yönelik ihlalleri sebebiyle İsrail'i yargılama çağrısında bulundu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, bugün, İsrail uçaklarının Gazze'de UNRWA'ya ait bir okulu füzeyle hedef aldığını açıklamıştı.

Atılan füze nedeniyle okulda hasar meydana geldiği belirtilirken, olay anında okulun boş olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edilmişti.

İsrail savaş uçakları, gece yarısından sonra da Gazze'de çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.

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İşgalci İsrail'in okul saldırısına tepki
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