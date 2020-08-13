FLAŞ! Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüs aşısı ne zaman kullanılmaya başlanacak, Rusya aşıyı buldu mu?

Corona virüs aşısı ile ilgili geçtiğimiz gün Rusya'dan gelen son dakika açıklaması sonrası tüm Dünya aşının ne zaman kullanılmaya başlayacağını merak ediyor. Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının tescillendiği bildirilmiş ve ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Peki, Rusya aşıyı buldu mu? Corona virüsü aşısı ne zaman kullanılmaya başlanacak, koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte detaylar…
Dünya genelinde 20 milyonun üzerinde enfekte kişinin olduğu corona virüs ile mücadele kapsamında Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirdikleri aşının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı ve aşıya ilişkin ilk fotoğraflar geldi. Koronavirüsü aşısı için yapılan açıklamada kısa süre içerisinde üretime geçileceği duyuruldu…
RUSYA AŞIYI BULDU MU?
Coronavirüs aşısı ile ilgili Rusya'dan gelen son dakik haber tüm dünyayı umutlandırdı. Rusya lideri Vladimir Putin yaptığı açıklamasında Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirdikleri aşının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı. Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sivil halkın coronavirüs aşısını ne zaman kullanabileceğine ilişkin tarih verildi.
RESMEN DUYURULDU
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce deneyleri tamamlandığı açıklanan koronavirüs aşısının tescil edildiğini resmen duyurdu.
Rus liderin verdiği bilgiye göre, Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirilen aşı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Putin, kısa süre içinde aşının üretimine başlamayı umut ettiğini söyledi.
TÜM TESTLERDEN GEÇTİ
Aşının gerekli tüm testlerden geçtiğini belirten Putin, kızlarından birinin de aşı olduğunu kaydetti.
Putin, yakında aşının toplu üretimine başlamayı amaçladıklarını, aşının kızına yapıldığını da söyledi. Kızının ateşinin ilk gün 38 dereceye çıktığını, sonra 37 dereceye düştüğünü belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşının oldukça işe yaradığını ve güçlü bir bağışıklık yarattığını biliyorum. Tekrar ediyorum, aşı gerekli tüm kontrolleri geçti."
Rusya, Ekim ayında koronavirüse karşı ülkede toplu aşı kampanyası başlatmayı da planlıyor. Önce doktorlara ve öğretmenlere aşı yapılacak. Aşı 'ücretsiz' olacak ve maliyeti ülke bütçesinden karşılanacak.
DSÖ'DEN AÇIKLAMA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü, "Covid-19 aşısına olası ön onay süreci konusunda Rus otoriteler ile yakın temas halindeyiz, süreç titiz bir gözden geçirmeyi gerektiriyor" dedi.