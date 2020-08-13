FLAŞ! Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüs aşısı ne zaman kullanılmaya başlanacak, Rusya aşıyı buldu mu?

Corona virüs aşısı ile ilgili geçtiğimiz gün Rusya'dan gelen son dakika açıklaması sonrası tüm Dünya aşının ne zaman kullanılmaya başlayacağını merak ediyor. Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının tescillendiği bildirilmiş ve ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Peki, Rusya aşıyı buldu mu? Corona virüsü aşısı ne zaman kullanılmaya başlanacak, koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte detaylar…

RUSYA AŞIYI BULDU MU, CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

Dünya genelinde 20 milyonun üzerinde enfekte kişinin olduğu corona virüs ile mücadele kapsamında Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirdikleri aşının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı ve aşıya ilişkin ilk fotoğraflar geldi. Koronavirüsü aşısı için yapılan açıklamada kısa süre içerisinde üretime geçileceği duyuruldu…