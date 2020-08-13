Son Dakika: Bakan Fahrettin Koca 13 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Vatandaşların merakla beklediği 13 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 12 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu.

Son 24 saatte 968 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 57 oldu.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:66892

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI:1243

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 21

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:968

BAKAN KOCA: SAĞLIK ORDUMUZA, KURALLARA UYARAK DESTEK OLUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından günlük vakalarla ilgili paylaşım yaptı.

Hasta sayısındaki yükselişin süreklilik kazanmaya başladığını belirten Koca "Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun." ifadelerini kullandı.

Son dakika! 12 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. Ağır hasta sayısında artış | Video

12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos koronavirüs verilerini sosyal medya hesabından açıkladı:

2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 67237

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1212

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 934

11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.

10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.

