Son dakika haberi: Çocukları erkek doğmayınca çöp kutusuna attılar! Dünya bu olayı konuşuyor...

Tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüsün çıkış noktası olan Çin'den gelen son dakika haberi tüm dünyayı şok etti! Daha önce iki kız çocukları olan bir aile üçüncü bebekleri erkek doğmadı diye çocuğu çöp kutusuna bıraktı. Yoldan geçenlerin çöpten gelen ağlama sesini duymasıyla gerçek ortaya çıktı. Anne ve baba güvenlik kameralarından bulundu ve emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Belediye işçisi, sabahın erken saatlerinde yoldan geçen çöp kutusundan ağlama sesi geldiğini fark etti. İçine baktığında ise çöp poşetine konulmuş, böceklerin istilasına uğramış, aşırı derecede kilo kaybı olan bir bebek gördü.