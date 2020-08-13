Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Türk Deniz Kuvvetleri Akdeniz'de tetikte! Yunanistan'ın provokasyonuna geçit yok

Son dakika: Akdeniz'de tetikte! 'ın provokasyonuna geçit yok

'in faaliyete aşlamasının ardından paniğe kapıldı.. Yunanistan'ın Meis Adası'na gönderdiği fırkateyn bekleyişini sürdürüyor. Bölgede 'ne ait 2 fırkateyn ve bir römörkor bulunuyor.Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynler zaman zaman seyre çıkıyor. Römorkor ise Çayağzı Limanı açıklarında  bekliyor. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 16:11 Son Güncelleme: 13.8.2020 16:15 ABONE OL
Türk Deniz Kuvvetleri Akdeniz'de tetikte! Yunanistan'ın provokasyonuna geçit yok

'ne ait 2 fırkateyn ve bir römorkör Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ise Meis Adası önünde bekleyişini sürdürüyor.

ATAK HELİKOPTERLERİNDEN DEVRİYE

Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilan etmesinin ardından Gemisi, sismik araştırmalar yapmak üzere Kıbrıs Adası'nın güneybatısına hareket etti. Ardından bölgeye yakın olan 'ın Meis Adası önlerine bir Yunan fırkateyni geldi. Bunun üzerine iki gün önce bölgeye Türk savaş gemileri geldi. 10 Ağustos Salı günü de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait üç Atak helikopteri, Kaş ilçesi üzerinde devriye yaptı.

Türk Deniz Kuvvetleri Akdeniz'de tetikte! Yunanistan'ın provokasyonuna geçit yok

Bölgede 'ne ait 2 fırkateyn ve bir römörkor, 'a ait bir fıraketeynin bekleyişi sürüyor. Demre ilçesine bağlı Çayağzı Limanı açıklarında Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir fırkateyn ve bir römörkor, Kaş'a bağlı Limanağzı mevkisinde de bir fırkateyn bulunuyor.

Türk Deniz Kuvvetleri Akdeniz'de tetikte! Yunanistan'ın provokasyonuna geçit yok

'ne bağlı fırkateynler zaman zaman seyre çıkıyor. Römorkor ise Çayağzı Limanı açıklarında bekliyor.
Meis Adası önündeki Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait fırakateyn de demir atmış halde bekleyişini sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türk Deniz Kuvvetleri Akdeniz'de tetikte! Yunanistan'ın provokasyonuna geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA