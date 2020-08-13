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SON DAKİKA: ve 'dan 'de ortak tatbikat! sonrası paniğe kapıldılar...

Son dakika haberine göre; ve , 'de ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikattan ilk görüntüler paylaşıldı. 'nin Navtex ilanı sonrası Doğu 'de sondaj faaliyetlerine başlamış, Yunanistan paniğe kapılarak Fransa, ve 'den yardım istemişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 17:18 Son Güncelleme: 13.8.2020 17:34 ABONE OL
SON DAKİKA: Yunanistan ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat! Oruç Reis sonrası paniğe kapıldılar...

Genelkurmay Başkanlığı, iki ülkenin daimi askeri iş birliği çerçevesinde 'nin NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan ettiği sahayı da kapsayan bölgede bugün ortak askeri tatbikat icra ettiği açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA: Yunanistan ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat! Oruç Reis sonrası paniğe kapıldılar...

sismik araştırma gemisinin faaliyetleri için 'nin ilan ettiği NAVTEX'in "yasa dışı" olduğu öne sürülen açıklamada, tatbikat çerçevesinde 'ya ait iki Rafale uçağının Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nü kullandığı belirtildi.

SON DAKİKA: Yunanistan ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat! Oruç Reis sonrası paniğe kapıldılar...

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüşmüştü. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos da ayrıca Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefon görüşmesi yapmıştı.

SON DAKİKA: Yunanistan ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat! Oruç Reis sonrası paniğe kapıldılar...

Macron, bölgede yükselen tansiyona ilişkin yaptığı açıklamada, " dahil Avrupalı ortaklarla iş birliği içerisinde gelecek günlerde 'de Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim." ifadesini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: Yunanistan ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat! Oruç Reis sonrası paniğe kapıldılar...
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