Türkiye ile çatışırsak yalnız kalırız

Yunanistan'da, ana muhalefetteki Syrzia Partisi'nin iktidarı döneminde Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olan Evangelos Apostolakis, Yunan Mega te levizyonunda Doğu Akdeniz hakkında konuştu. Atina'nın, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte "büyük olasılıkla yalnız kalacağını" dile getiren Apostolakis, "Bizim meselemiz yüzünden herhangi bir tarafın Türkiye ile ilişkilerini bozması ya da bir çatışmaya girmesi olası değil" dedi.Eski Genelkurmay Başkanı Apostolakis, yaşanan son gelişmeleri "son derece ciddi ve kritik" şeklinde niteleyerek, "Sanırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istediğini elde etmek için ihtiyaç duyduğu sürece bölgede kalacak. Şu an Avrupa ve ABD'den gelen baskılar hafif" dedi. Olası bir çatışmanın iki tarafın çıkarlarıyla da bağdaşmayacağının altını çizen Apostolakis, "Ankara'nın, Yunanistan'ı ikili tüm konular hakkında müzakere masasına çekmek istediği" değerlendirmesini yaptı.Yunanistan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere pazartesi sabahı Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından alarma geçmişti. Atina yönetimi, ABD ve NATO nezdinde de yoğun girişimlerde bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, yarın Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele almak üzere ABD'li mevkidaşı Mike Pompa ile bir araya gelecek.Ankara, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını diplomatik ve askeri faaliyetlerle savunmaya devam ederken, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası topluma müzakerelere dayalı kapsamlı iş birliği çağrısı yapıyor. Avrupa Birliği ve NATO'dan da diyalog çağrıları yapıldı.