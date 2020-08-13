Yunanistan'ın tezlerinin çöküşü! Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Mısır anlaşması geçersiz

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Mısır ile anlaşma yapmak uğruna Rodos, Girit adaları için öngördüğü münhasır ekonomik bölge (MEB) alanından yüzde 50 vazgeçtiğini belirterek, "Bu durum esasen Yunanistan tezlerinin çöküşü anlamına geliyor. Zira Yunanistan başından beri iddia ettiği adaların ana karalar kadar deniz yetki alanı olduğu tezini kendi elleriyle çürüttü." dedi.

HUKUKA AYKIRI

Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yaycı, Yunanistan'ın, adalarının Doğu Akdeniz'e bakan yüzlerinin 167 kilometrelik toplam kıyı uzunluğuyla 1870 kilometrelik Anadolu kıyıları karşısında bir deniz yetki alanı talep etmesinin gayri hukuki bir durum olduğunu söyledi.

Yaycı, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan MEB anlaşmasının Türkiye-Libya anlaşmasını ortadan kaldırmasının mümkün olmadığına işaret ederek, "Karşılıklı kıyıları olduğu kör göze parmak derecesinde aşikar olan Türkiye ile Libya'nın denizden komşuluğunu engellemek amaçlı bu anlaşmanın bizim anlaşmamıza hiçbir menfi etkisi yok. Yunanistan bizim Doğu Akdeniz'de muhatabımız değil. Aramızda sorun yok. Sadece Yunanistan'ın bizim hakkımız olan deniz alanından talebi var." dedi.