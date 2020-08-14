70 bin parçalı tarihi eser operasyonu

İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Ege Bölgesi'nde, kazı ve başka yöntemlerle elde ettikleri tarihi değerleri yurt dışına kaçırmak üzere olan örgüte dün Menemen ilçesi merkezli, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, yaklaşık 70 bin parça sikke, heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan delil ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin Amerikan doları ve 11 bin Euro ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.