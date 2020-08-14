Almanya’da test skandalı

Dünyagenelinde vaka sayısı 20 milyon 978 bini aştı. Virüs nedeniyle 750 bini aşkın kişi öldü.Bavyera eyaletinde korona testi yaptıran on binlerce kişi geciken sonuçları bekliyor. Otobanlardaki test istasyonlarında 44 bin test yapıldı. 900 test pozitif çıktı. Test sonuçları bildirilmediği için virüs taşıyanlar durumdan habersiz hayatına devam ediyor.Sputnik V aşısının üretimi için Brezilya ile anlaştı.Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının Arjantin'de üretileceğini açıkladı.Auckland kentinin karantinaya alınmasının ardından 14 yeni vaka daha var.Ölümler 48 bini aştı. En fazla ölüm bildiren 4. ülke.Ülkedeki toplam vakalar 315 bin civarında. Imperial College London'a göre ise ülkedeki toplam vakalar en az 3.4 milyon.Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de Kovid-19 tespit edildi.Bin 175 ölüm daha. Son iki haftadır günlük yeni vaka sayısı 50 binin altına düşmüyor.Vaka sayıları yeniden artıyor. Son 24 saat içerisinde 2 bin 669 yeni vaka tespit edildi.737 kişi daha öldü.Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bini aştı.Brezilya'dan gelen dondurulmuş tavuklarda korona tespit edildi. Bir kadının testi, iyileştikten aylar sonra yineden pozitif çıktı.Yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 781 artarak 169 bin 912'ye yükseldi.