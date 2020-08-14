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’dan flaş karar! Kırmızı bölge ilan edildi

'da başkent ve Bouches-du-Rhone bölgesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) aktif şekilde yayıldığı "kırmızı bölge" olarak ilan edildiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 12:37 Son Güncelleme: 14.8.2020 12:39 ABONE OL
Fransa’dan flaş karar! Kırmızı bölge ilan edildi

Resmi gazetede bugün yayımlanan karara göre, ülkede günlük vaka sayılarının tekrar artışa geçmesinin ardından ve aralarında Marsilya kentinin de bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesi, Kovid-19'un aktif şekilde yayıldığı kırmızı bölge ilan edildi.

Fransa’dan flaş karar! Kırmızı bölge ilan edildi

Buna göre valiler, serbest dolaşımı kısıtlamaya, restoran ve kafeler gibi kamuya açık bazı iş yerlerini kapatmaya ve toplu taşıma araçlarını sınırlamaya yönelik kararlar alabilecek.

Fransa’dan flaş karar! Kırmızı bölge ilan edildi

'da salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 388'e, vaka sayısı ise 232 bin 13'e yükseldi. Ülkede salgının gidişatı kötüleşmeye devam ederken, günlük vaka sayısında artış sürüyor.

Fransa’dan flaş karar! Kırmızı bölge ilan edildi

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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Fransa’dan flaş karar! Kırmızı bölge ilan edildi
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