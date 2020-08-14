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helikopter gemisi "PHA Tonnerre" 'a geldi

helikopter gemisi "PHA Tonnerre"nin, 10 gün önce 2 bin 750 ton amonyum nitratın patladığı 'na geldiği bildirildi. Fransız ordusundan mühendis bir ekibi taşıyan gemide yardım amaçlı olarak getirilen tıbbi ekipman, gıda maddeleri ve inşaat malzemeleri bulunuyor.

AA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 18:13 Son Güncelleme: 14.8.2020 18:22 ABONE OL
Fransız helikopter gemisi PHA Tonnerre Beyrut Limanı'a geldi

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bugün Beyrut Limanı'na yanaşan helikopter gemisi PHA Tonnerre'nin Fransız ordusundan mühendis bir ekibi taşıdığı belirtildi.

Yanlarında gerekli ekipmanlarla gelen ekibin Beyrut Limanı'ndaki enkazı kaldırma çalışmalarına katılacağına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca gemide tıbbi ve gıda maddelerinin yanı sıra inşaat malzemesinin de getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, geminin Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamanın ardından Lübnan'a yapılan destekler kapsamında limana ulaştığına işaret edildi.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Söz konusu patlamanın ardından Türkiye başta olmak üzere dünya ülkeleri, Beyrut'a tıbbi ve gıda yardımlarını kargo uçaklarıyla göndermeye devam ederken, diğer taraftan da üst düzey devlet yetkilileri Lübnan'a dayanışma ziyaretlerinde bulunuyor.

Çarşamba günü itibarıyla Beyrut Limanı'nın kısmi olarak açılması sonucu yardımların gemilerle de gelmesi bekleniyor.

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Fransız helikopter gemisi "PHA Tonnerre" Beyrut Limanı'a geldi
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