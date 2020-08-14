BAE ve İsrail’den kirli Filistin anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilişkilerini "tamamen normalleştirmeleri" için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Anlaşmaya sert tepki gösteren Filistin, Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çekti. ABD'nin arabuluculuğundaki anlaşmanın İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planlarını askıya alması karşılığında BAE ile ilişkilerinin tam normalleşmesini öngördüğü ileri sürüldü. BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan 3'üncü Arap ülkesi oldu. Anlaşmanın isminin 'İbrahim Anlaşması' (the Abraham Accord) olduğunu belirten Trump, "Büyük bir ilerleme. Şimdi bölgede benzer anlaşmaların gerçekleşeceğini umuyorum" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da anlaşmayı tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Filistin Yönetimi'nden yapılan açıklamada "BAE'nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir" denildi. Fetih Hareketi'nden yapılan açıklamada da "Anlaşma BAE'nin Filistin davasına karşı dini, milli ve insani görevinden vazgeçmesi anlamına geliyor" denildi. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da yaptığı açıklamada "BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, halkımızın sırtına indirilen hain bir bıçak darbesidir" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da anlaşmaya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır" ifadesini kullandı.