Macron yine alay konusu oldu Jet ski ile dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Beyrut patlamasının ardından Lübnan'a gitmesi ve daha sonra Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamaları, İngiliz basınında alay konusu oldu. Macron için, "Jet-ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor" denildi. Macron'un kendi ülkesindeki protestolar ve koronavirüsle mücadeleyi bırakıp, Akdeniz ile ilgili atılımlar yapması tepki çekti. Toulon yakınlarındaki cumhurbaşkanlığı sahil konutu Fort de Bregançon'da tatil yaparken görüntülenen Macron'a, "Jet-ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor" eleştirisi yapıldı. İÇİŞLERE KARIŞMAKMacron, Akdeniz'deki ülkelerin içişlerine karışmakla suçlanıyor. The Times'ın haberinde, "Macron, ülkesinde 18 ay süren protestolar ve ardından yaşanan salgın hastalıktan sonra Akdeniz'deki yaz tatilini 'genç bir lider' imajını canlandırmak için kullanıyor" denildi.