Ölen karısının anısını heykeliyle yaşatıyor

Hintli iş insanı Srinivas Gupta, hayatını kaybeden eşini daima hatırlamak ve yanında hissetmek için ilginç bir yöntem buldu. Karnataka eyaletinde yaşayan Gupta ve eşi Madhavi, hayalini kurdukları evi yaptırmaya karar verdi. Ancak Madhavi, 2017'de ev daha inşaat halindeyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti ve çok istediği evde hiç yaşayamadı. Bu durumun kendisini çok üzdüğünü belirten işadamı ise eşinin anısını yaşatmak için balmumu heykelini yaptırmaya karar verdi. Shridhar Murthy adlı heykeltıraşın yaptığı balmumu heykel, evin başköşesinde yerini aldı.Gerçekçiliğiyle dikkat çeken pembe ve sari renkte giydirilmiş, altın takılarla süslenmiş heykel, evin avlusuna yerleştirildi. Aile, düzenlenen taşınma partisinde heykel için bir de açılış yaptı. Eve girdiklerinde ilk önce anneleriyle karşılaştıklarını belirten çiftin kızları, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Annesinin artık onlarla birlikte olmadığını sindiremediklerini belirten Anusha, "Evin tüm planlaması annem tarafından yapıldı ve bu yeni eve onsuz girmeyi hayal bile edemedik" dedi. DIŞ HABERLER