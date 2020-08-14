Son dakika: Avrupa'da kırmızı alarm! Sokakta sigara içmek yasaklandı, gece kulüpleri kapatıldı

Kovid-19 salgınında yeni vakalarda ciddi artışların gözlendiği İspanya'da, Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre son 24 saatte 2 bin 935 yeni vaka saptandı. Böylece Kovid-19'da PCR testlerine göre toplam vaka sayısı 337 bin 334'e ulaşırken, 28 bin 605 kişi de hayatını kaybetti.

Bugün için şimdiye kadar sadece Katalonya özerk yönetim hükümeti Kovid-19 verilerini güncelleyerek bölgede son 24 saatte 1075 yeni vaka olduğunu duyurdu.

Vatandaşlarına, İspanya'nın (Katalonya, Madrid ve Aragon başta olmak üzere) bazı bölgelerine gitmemeleri tavsiyesinde bulunan birçok Avrupa ülkesi, İspanya'dan gelenlere 14 günlük karantina uygulaması yapıyor.