Son dakika haberi: Çin'de coronavirüs paniği! İki ülke arasına krize neden oldu

PİŞİRİLMEMİŞ GIDALARDAKİ TEHLİKE!

Covid-19 salgınında gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğu başta DSÖ olmak üzere tüm sağlık otoriteleri tarafından hatırlatılmaya devam ediyor.

Koronavirüsün özellikle pişirilmemiş gıda maddelerinde bulunabileceği, bu ürünleri satan, satın alan ve dokunan kişilere virüs bulaşabileceği salgının başından beri bilinen bir gerçek.