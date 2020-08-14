Son dakika haberi: Çin'de coronavirüs paniği! İki ülke arasına krize neden oldu

Koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü Çin'de, büyük bir panik baş gösterdi. Çin'de alarm verilmesine sebep olansa Brezilya'dan gönderilen tavuk kanatlarında koronavirüs tespit edilmiş olması. Ülkeyi ayağa kaldıran olay Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti yetkilileri tarafından duyuruldu.
Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti yetkilileri, Brezilya'dan ithal edilen tavuk kanatlarında yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
DONDURULMUŞ TAVUKTA CORONAVİRÜS
Ülkede sıkça tüketilen tavuk kanadı gibi bir gıda ürününde koronavirüs görülmesi halkta bir anda paniğe yol açtı. Yetkililer, Haziran ayında itibaren ithal edilen et ve deniz ürünlerinde koronavirüs kontrolleri yaptıklarını belirtti. Shenzhen'in sağlık yetkilileri, Brezilya'dan gelen dondurulmuş tavuk kanatlarında koronavirüs olduğunu açıkladı.
Söz konusu olayın ardından ürünlerin depolandığı bölgede çalışanlara yapılan koronavirüs testinin tamamının negatif çıktığı, tavuk ürünlerinin bulunduğu yerdeki diğer gıdalarda yapılan testlerin de negatif sonuç verdiği aktarıldı.
Olay üzerine ürünlere temas eden kişiler ve onların yakın çevresindeki akrabalarına da test uygulandı. Yapılan tüm testlerin sonucu negatif çıktı.
Ayrıca ülkenin Anhui bölgesinin Wuhu şehrinde Ekvador'dan gelen karides paketlerinde koronavirüse rastlandığı açıklandı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Pekin'deki Xinfadi deniz ürünleri pazarı, buradaki çok sayıda kişide koronavirüs görülmesi üzerine haziran ayında kapatılmıştı.
Brezilya'dan gelen tavukların ülkenin güneyinde yer alan Santa Catarina eyaletindeki Aurora Alimentos adlı tesisten gönderildiği üzerlerindeki seri numaraları incelenerek anlaşıldı.
Shenzhen kenti sağlık yetkilileri koronavirüse tavukların üst yüzeyinden alınan örneklerde rastlandığını açıklarken diğer kentlerde görülen koronavirüs pozitif örneklerin deniz ürünlerinin bulunduğu paketlerin dış yüzeyinde görüldüğü bildirildi.
SICAK ORTAM VİRÜSÜN YAYILMASINA NEDEN OLUYOR
Hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada ithal edilmiş et ve deniz ürünleri paketlerini satın alan ya da dokunan, çevresinde bulunan kişilerin dikkatli davranıp önlem almaları gerektiğini bildirdi.
Basında yer alan haberlere göre Çin'de temmuz ayının başından beri 7 şehirde deniz ürünleri paketlerinde koronavirüse rastlandı. Uzmanlar bunun sebebinin virüsün dünyada hala daha çoğu ülkede yoğun şekilde görülmesine bağlıyor.
Uzmanıların konuyla ilgili bir diğer açıklaması da bu ürünlerin gerekli soğuklukta muhafaza edilmediği, bu sıcak ortamın da koronavirüsün yayılmasına katkı sağladığı yönünde.
PİŞİRİLMEMİŞ GIDALARDAKİ TEHLİKE!
Covid-19 salgınında gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğu başta DSÖ olmak üzere tüm sağlık otoriteleri tarafından hatırlatılmaya devam ediyor.
Koronavirüsün özellikle pişirilmemiş gıda maddelerinde bulunabileceği, bu ürünleri satan, satın alan ve dokunan kişilere virüs bulaşabileceği salgının başından beri bilinen bir gerçek.
YETKİLİLER ALARMA GEÇTİ
Koronavirüs salgının başladığı ülke olan Çin mayıs ayından itibaren salgının hızını kesmiş, ülkede o tarihten beri virüs kaynaklı ölüme rastlanmamıştı.
Ancak başkent Pekin'de temmuz ayının başlarında çok büyük alanlara kurulan gıda pazarlarında çok sayıda koronavirüs vakasına rastlanmış, yetkililer hemen alarma geçerek buralardaki kalabalık nüfusu sürekli uyararak kontrol altında tutmaya başlamıştı.
Çin'de bugüne kadarki onaylanmış koronavirüs vaka sayısı 84.756 olurken Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 4.634 olarak açıklandı.