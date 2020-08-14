Türk diplomatların şehit edilmesinde yeni ipuçları

AVUSTRALYA polisi, Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'in 17 Aralık 1980'de Ermeni teröristlerince şehit edilmesine yönelik soruşturmada "umut verici ipuçlarına" ulaşıldığını duyurdu. Düzenlenen basın toplantısında Sydney Körfezi'nde polis dalgıçlarının saldırıyla ilgili malzemelerin bulunmasına yönelik deniz altında yaptıkları araştırmanın görüntüleri paylaşıldı. Denizden üzeri kabuk kaplamış eski bazı nesneler çıkarıldığı ve yeni forensik tekniklerle inceleneceği öğrenildi. Katillerin bulunması için konulan 1 milyon dolar ödülün halen geçerli olduğu da kaydedildi.