Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesinden sonra Yunanistan tutuştu! Destek arayışları sürüyor

SAHADA BOZGUN

Sahadaki bozguna çok az yer veren Yunan medyası, Oruç Reis'e yaklaşmaya çalışan Lemnos fırkateyninin fotoğraflarını yayımladı.

Kathimerini gazetesi, Türk savaş gemisi Kemal Reis tarafından önü kesilen ve bölgeden ayrılan Lemnos'un Yunan-Fransız tatbikatına katıldığını yazdı. Gazete, Yunan yetkililerin söz konusu olayla ilgili yorum yapmadığının altını çizdi.

Ta Nea gazetesi ise, Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in beşinci gününe girilirken Oruç Reis'in bölgede halen aktif olduğunu, Perşembe öğle saatlerinde yeniden Yunan kıta sahanlığına girdiğini ileri sürdü. Ta Nea, Oruç Reis ve Türk filosunun Yunan donanması tarafından yaklaşık 5 mil uzaklıktan izlendiğini savundu.

Lemnos fırkateyninin hasar aldığı yönündeki haberlerin 'sahte' olduğunu iddia eden Ethnos gazetesi ise, Atina'nın söz konusu haberlere herhangi bir yanıt vermediğini belirtiyor.