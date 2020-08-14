Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesinden sonra Yunanistan tutuştu! Destek arayışları sürüyor

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'in çevresindeki savaş gemilerinden ilk tokatı yiyen Yunanistan'da gazeteler Atina yönetiminin diplomatik çabalarını öne çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar" diyerek Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeyi duyurdu. Yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın gözlerini çevirdiği bölgede yaşananların detayları merak edilirken, Yunan basını bugün yapılacak kritik görüşmenin krizin geleceğini belirleyeceğini yazdı.
Kathimerini gazetesi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesine vurgu yaptı, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının bugün olağanüstü toplanacağını aktardı.
DİPLOMATİK ATEŞ
To Vima gazetesi ise asıl belirleyici olacak randevunun bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşeceğini bildiriyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Viyana'da buluşuyor.
'Atina'da diplomatik ateş' başlığını kullanan To Vima, Türkiye'nin meydan okumasına karşı Yunanistan'ın bütün kanalları zorladığını belirterek Dışişleri Bakanı Dendias'ın dün İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile buluştuğunu hatırlattı.
ABD'nin Atina Büyükelçisi Jeffrey Payat, Twitter hesabından Amerikan helikopter gemisi USS Hershel Woody Williams'ın Yunanistan'a geldiğini duyurdu.
SAHADA BOZGUN
Sahadaki bozguna çok az yer veren Yunan medyası, Oruç Reis'e yaklaşmaya çalışan Lemnos fırkateyninin fotoğraflarını yayımladı.
Kathimerini gazetesi, Türk savaş gemisi Kemal Reis tarafından önü kesilen ve bölgeden ayrılan Lemnos'un Yunan-Fransız tatbikatına katıldığını yazdı. Gazete, Yunan yetkililerin söz konusu olayla ilgili yorum yapmadığının altını çizdi.
Ta Nea gazetesi ise, Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in beşinci gününe girilirken Oruç Reis'in bölgede halen aktif olduğunu, Perşembe öğle saatlerinde yeniden Yunan kıta sahanlığına girdiğini ileri sürdü. Ta Nea, Oruç Reis ve Türk filosunun Yunan donanması tarafından yaklaşık 5 mil uzaklıktan izlendiğini savundu.
Lemnos fırkateyninin hasar aldığı yönündeki haberlerin 'sahte' olduğunu iddia eden Ethnos gazetesi ise, Atina'nın söz konusu haberlere herhangi bir yanıt vermediğini belirtiyor.
FRANSA'DAN HADDİNİ AŞAN ADIM
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'e asker göndereceğini ilan etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, Yunanistan ve müttefiki Fransa Girit açıklarında ortak tatbikata girişti.
Perşembe günü saatlerinde başlayan tatbikattan ilk fotoğrafları yayınlayan Yunan medyası, gösteriye Spetai, Aegean, Lemnos ve Koundouriotis fırkateynlerinin yanı sıra bir Fransız fırkateyninin katıldığını bildirdi.
Fransız filosunda helikopterlerin havalanabildiği FS tonnerre tipi bir savaş gemisi de bulunuyor.
Kathimerini, tatbikatta Girit'teki Suda'ya inen iki Fransız Rafale jetinin de yer aldığını yazdı. Yunan medyası, ayrıca tatbikatın Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgeyi de kapsadığını da aktarıyor.
Milliyet'te yer alan hbaere göre; Türkiye'nin Mayıs ayı sonunda Akdeniz'deki yeni ruhsat başvurularını Resmi Gazete'de yayımlaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan haritalar, Yunanistan'ı paniğe sürükledi.Uluslararası destek arayışına giren Atina yönetimi, Girit ve Rodos açıklarındaki muhtemel faaliyetlerden korkarak Fransa ile askeri tatbikata girişeceği sinyalini vermişti.
YUNANİSTAN'DAN DESTEK ARAYIŞI
Doğu Akdeniz'de bugün gerçekleşecek kritik temas ise, İsrail ve Yunanistan arasında. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Tel Aviv'e davet etti. İki isim bugün görüşecek.
Çarşamba günü önce İsrail'in Atina Büyükelçiliği ardından da Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a tam destek verdiklerini ilan eden açıklamalar yayınlamıştı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, yarın da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirecek. Yarın ayrıca Avrupa Birliği'nin acil kodlu toplantısı gerçekleşecek.
DIŞİŞLERİ HARİTA İLE GÖSTERDİ!
Türk Dışişleri ise Ankara'nın Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı.
Twitter hesabında haritaya yer veren Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, "Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıktaki Kastellorizo (Meis) adlı 10 kilometrekarelik Yunan adası nedeniyle Yunanistan, 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı talep ederek, Oruç Reis'i durdurmaya ve Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya çalışmaktadır" dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Pazartesi akşam saatlerinde yaptığı resmi açıklamada ise, Yunanistan'ın diyalog şansını kendi elleriyle kenara ittiği belirtilerek "Bölgedeki askeri varlığımız, herhangi bir tırmanmaya yol açma hedefi taşımamakta olup, tamamen, gerekmesi halinde meşru savunma hakkını kullanmaya yöneliktir. Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunulmasına tabiatıyla izin verilmeyecektir" denildi.
Yunanistan'ın Mısır ile 6 Ağustos Perşembe günü imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma, Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakerelerin yeniden askıya alınmasına neden oldu. Anlaşma, Girit ve Rodos adalarının kıtasahanlıklarının kısmen kullanılması şartıyla Mısır'ın kıtasahanlığı ile dikey bir koridor oluşturulmasını hedefliyor.
KORSAN ANLAŞMA!
Ankara'nın 'korsan' olarak tanımladığı anlaşmanın resmiyet kazanabilmesi için, iki ülke parlamentolarında onaylanması ve ilgili koordinatların Birleşmiş Milletler'e sunulması gerekiyor. Yunanistan'da, Parlamento'nun bir an önce toplanacağı ve anlaşmayı onaylayacağını açıklandı. Mısır Parlamentosu'nun ise anlaşmayı iki aydan önce onaylaması beklenmiyor.