Yunanistan'ın tehditkar tavrının içi boş çıktı! İşte Türkiye ve Yunanistan'ın donanma gücü...

YUNANİSTAN'IN ASKERİ GÜCÜ İLE EKONOMİK KAPASİTESİ İLE UYUMSUZ

Yunanistan'ın ekonomik, coğrafi ve nüfus göstergelerinin küçük olmasına rağmen önemli bir askeri kapasiteye sahip olduğu ve Türkiye karşısında en azından kâğıt üzerinde çok geride olmadığı düşünülebilir. Bu durumu değiştiren ve iki ülke arasındaki farkı açığa çıkaran ise Türkiye'nin hızlı ekonomik büyümesi ve savunma sanayinde gerçekleştirdiği önemli hamleler olmuştur. 2001 yılında kendisinden 1,5 kat büyüklükte bir ekonomiye sahip ve ordusunun ihtiyaçlarını kendisi gibi dışardan temin etmek zorunda olan Türkiye'ye karşı askeri gücünü belirli bir düzeyde tutmak Yunanistan için çok zor değildi. Ancak 2019'a gelindiğinde kendi ekonomisinin 3,5 katı büyüklükte (bu oran 2013'te yaklaşık 4'tü) bir ekonomiye ve ciddi bir savunma sanayi altyapısına sahip olan ve bunu hızla geliştiren bir Türkiye ile askeri alanda bir rekabete girmek özellikle de 2008 krizinden beri zor durumda olan ekonomisi düşünüldüğünde Yunanistan için epey zor. Bu durum kendisini askeri harcamalarda da gösteriyor. 2019 yılı verilerine göre Türkiye'nin askeri harcaması 20,4 milyar doları bulurken Yunanistan'ın askeri harcaması 5,5 milyar dolarda kalmış durumda. Yunanistan'ın bu sınırlı bütçe ile Türkiye'nin geliştirdiği silah sistemlerine cevap vermek bir yana, envanterindeki sistemleri harbe hazır halde tutması bile büyük bir zorluk arz ediyor. Bu da iki ülke askeri güçleri arasındaki makasın önümüzdeki dönemde giderek daha da açılacağı anlamına geliyor.

DESTEK ALMA ÇABALARININ NEDENİ...

Bu durum ise Yunanistan'ın aşırı tehditkâr açıklamalarına rağmen Doğu Akdeniz'de attığı adımlarda ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteğini alma çabalarını daha iyi açıklıyor. Ancak yakın gelecekte ABD'nin Çin'in gücünün büyümesi karşısında dikkatini ve askeri gücünü Uzakdoğu'ya daha çok odaklama zorunluluğu ve AB'nin Yunanistan'ı desteklemekten daha önemli konularla uğraşması durumunda Atina yönetiminin askeri gücü ile dış politikasını makul bir çizgide birleştirmek zorunda kalması muhtemel.